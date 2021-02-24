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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На какие зарплаты ищут работников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси упала средняя зарплата. Сколько она составляет в пересчете в доллары Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,7 тысячи вакансиям.

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в декабре после всех обязательных вычетов составила около 1110 рублей. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в январь (2,5669 рубля) эта сумма составляет около 432 долларов.В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 72,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 28,7 тысячи вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,7 тысячи вакансиям.