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В Беларуси упала средняя зарплата. Сколько она составляет в пересчете в доллары
Источник материала: UDF
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в декабре после всех обязательных вычетов составила около 1110 рублей. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в январь (2,5669 рубля) эта сумма составляет около 432 долларов.
На какие зарплаты ищут работников
В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 72,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 28,7 тысячи вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.
Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,7 тысячи вакансиям.
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Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,7 тысячи вакансиям.
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