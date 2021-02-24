ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси упала средняя зарплата. Сколько она составляет в пересчете в доллары

24.02.2021 17:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Беларуси упала средняя зарплата. Сколько она составляет в пересчете в доллары
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Средняя зарплата в январе составила 1290 рублей, сообщает Белстат. Это почти на 185 рублей меньше, чем в декабре. Такое снижение в первый месяц года, как правило, обусловлено декабрьским ростом, когда наниматели могут выплачивать премии.

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в декабре после всех обязательных вычетов составила около 1110 рублей. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в январь (2,5669 рубля) эта сумма составляет около 432 долларов.

На какие зарплаты ищут работников


В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 72,2 тысячи предложений от нанимателей. Почти по 28,7 тысячи вакансий зарплату обещают до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,7 тысячи вакансиям.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 8,7 тысячи вакансиям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Куды вядзе Лукашэнку сочынская лыжня?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by