Источник материала: UDF





Фото: «Флагшток»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле за участие в акциях девушка сидит 75 суток ареста 6 февраля Анастасия освободилась — а через два дня ее пригласили в милицию.

работала судмедэкспертом. Еще до выборов уволилась. В августе не смогла остаться равнодушной к происходящему и стала выходить на улицу.Свой первый протокол Анастасия получила в конце января после обыска в ее квартире, а затем и в квартире дедушки — 89-летнего пенсионера — труженика тыла времен Великой Отечественной войны.— 20 января пришли к дочке, у них было постановление прокурора, искали флаг районный. Нашли обычный БЧБ, забрали, также забрали компьютер. А через два дня Настю задержали — прямо в квартире у дедушки, когда она пришла навестить его. Еще и там провели обыск, — рассказывает TUT.BY мама Анастасии, Елена.6 февраля Анастасия освободилась — а через два дня ее пригласили в милицию: якобы на беседу. Домой девушка не вернулась. Оказалось, что в РОВД на Настю составили очередной протокол по 23.34 — а в суде снова дали 15 суток.— Якобы были допросы, и допрашиваемые указывали, что дочь была на акциях. За эти акции и составляют протоколы. Плюс в соцсетях есть фото с флагом, на которых не видно никого, но в милиции решили, что там Настя, — рассказывает Елена.24 февраля Анастасия должна была выйти из ИВС, но, как выяснилось, 16, 18 и 22 февраля ее снова возили в суды, и каждый из них вынес одно и то же решение — еще по 15 суток ареста.Таким образом девушка отсидит в общей сложности 75 суток. Если, конечно, ее снова не осудят.Елена говорит, что дочь не сломлена, хоть ей и нелегко: передачи не всегда удается передать, письма приходят с большим опозданием.