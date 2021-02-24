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Обещают, автопарк «Минсктранса» в 2021 году существенно пополнится и обновится
Источник материала: Onliner
Как заверяют, в 2021 году автопарк столичного пассажирского перевозчика «Минсктранс» ждет масштабное обновление. Ожидаются большие закупки как ранее известных моделей, так и совершенно новых, которые прежде по минским улицам с пассажирами на борту не ездили.
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Впервые Е321 усовершенствованной конструкции был «тихонько» показан в 2019 году в Минске в рамках малоизвестного мероприятия с громким названием «16-й Европейский автомобильный конгресс». К тому времени в Минске уже эксплуатировалась целая партия электробусов с таким же обозначением, но в кузове троллейбусов семейства «Сябар». На новом варианте кузов был настолько доработан, что, по сути, сделан заново. Чтобы хоть как-то отличать один вариант Е321 от другого, новый называют «Ольгерд». Именно «Ольгерды» стали предвестниками грядущего обновления.
Сообщается, будут закуплены и электробусы производства Минского автозавода. Об особенностях МАЗ-303Е10 мы уже
В отличие от «Ольгерда», МАЗ-303Е10 является электробусом другого принципа эксплуатации. Это машина с ночной зарядкой, потому запас хода у нее в шесть раз выше — 300 км, по уверению производителя. Наряду с электробусами МАЗ, если верить источнику, придут и дизельные автобусы третьего поколения МАЗ-303.065 в количестве четырех штук. От выставочных экземпляров будут отличаться отделенной от салона кабиной водителя.
Кроме того, по информации предприятия, в первой половине 2021 года планируется пополнить транспортную базу моделями семейства МАЗ-203— как можно догадаться, это будут 135 городских и 40 пригородных автобусов, а также 105 новых «гармошек». Пять из них, как ожидается, будут в варианте МАЗ-216.066 с толкающим приводом.
Сочлененные МАЗы толкающей конструктивной схемы появятся в Минске впервые, до того их закупал только Санкт-Петербург. Внешне МАЗ-216 от МАЗ-215 отличит только специалист, но конструктивно, по компоновке силового блока это совершенно разные машины.
Уверяют, будут закуплены и 150 новых троллейбусов, заказ поделен поровну между МАЗом и «Белкоммунмашем».
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Как заверяют, в 2021 году автопарк столичного пассажирского перевозчика «Минсктранс» ждет масштабное обновление. Ожидаются большие закупки как ранее известных...
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