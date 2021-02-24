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Обещают, автопарк «Минсктранса» в 2021 году существенно пополнится и обновится

24.02.2021 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как заверяют, в 2021 году автопарк столичного пассажирского перевозчика «Минсктранс» ждет масштабное обновление. Ожидаются большие закупки как ранее известных моделей, так и совершенно новых, которые прежде по минским улицам с пассажирами на борту не ездили.

По словам пресс-секретаря предприятия Елены Громыко, процесс уже пошел. В начале 2021 года транспортная база «Минсктранса» пополнилась семью электробусами Е321, как их называют, «усовершенствованной конструкции». Производитель, по сути, вообще не делится техническими подробностями этой самой Е321. На официальном сайте можно прочитать только про «современный дизайн, светлый и просторный салон», но ни одной цифры из характеристик там не найти. Даже о запасе хода известно только со слов представителя «Минсктранса» — 50 км.

Впервые Е321 усовершенствованной конструкции был «тихонько» показан в 2019 году в Минске в рамках малоизвестного мероприятия с громким названием «16-й Европейский автомобильный конгресс». К тому времени в Минске уже эксплуатировалась целая партия электробусов с таким же обозначением, но в кузове троллейбусов семейства «Сябар». На новом варианте кузов был настолько доработан, что, по сути, сделан заново. Чтобы хоть как-то отличать один вариант Е321 от другого, новый называют «Ольгерд». Именно «Ольгерды» стали предвестниками грядущего обновления.

Обещают, автопарк «Минсктранса» в 2021 году существенно пополнится и обновится

Сообщается, будут закуплены и электробусы производства Минского автозавода. Об особенностях МАЗ-303Е10 мы уже рассказывали.

В отличие от «Ольгерда», МАЗ-303Е10 является электробусом другого принципа эксплуатации. Это машина с ночной зарядкой, потому запас хода у нее в шесть раз выше — 300 км, по уверению производителя. Наряду с электробусами МАЗ, если верить источнику, придут и дизельные автобусы третьего поколения МАЗ-303.065 в количестве четырех штук. От выставочных экземпляров будут отличаться отделенной от салона кабиной водителя.

Обещают, автопарк «Минсктранса» в 2021 году существенно пополнится и обновится

Кроме того, по информации предприятия, в первой половине 2021 года планируется пополнить транспортную базу моделями семейства МАЗ-203— как можно догадаться, это будут 135 городских и 40 пригородных автобусов, а также 105 новых «гармошек». Пять из них, как ожидается, будут в варианте МАЗ-216.066 с толкающим приводом.

Сочлененные МАЗы толкающей конструктивной схемы появятся в Минске впервые, до того их закупал только Санкт-Петербург. Внешне МАЗ-216 от МАЗ-215 отличит только специалист, но конструктивно, по компоновке силового блока это совершенно разные машины.

Обещают, автопарк «Минсктранса» в 2021 году существенно пополнится и обновится

Уверяют, будут закуплены и 150 новых троллейбусов, заказ поделен поровну между МАЗом и «Белкоммунмашем».

 
Теги: Минск
 
 
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Как заверяют, в 2021 году автопарк столичного пассажирского перевозчика «Минсктранс» ждет масштабное обновление. Ожидаются большие закупки как ранее известных...
 
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