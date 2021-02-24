Средняя зарплата по стране упала на 186 рублей, у минчан — аж на 302 рубля

Источник материала: Onliner

Сегодня Белстат опубликовал свежие данные по статистике о начисленной зарплате. И если в декабре в среднем до выплаты налогов белорусы в среднем увидели 1474 рубля, то в январе средняя начисленная зарплата упала уже до 1290 рублей. Столичные зарплаты снизились и вовсе с 2151 рубля до 1849.

После минчан больше всего зарплаты просели в Брестской области: там снижение составило 200,9 рубля. В Гродненской зарплаты упали на 177,6 рубля, в Минской — на 156 рублей. В Витебской средняя снизилась на 128,7 рубля, Могилевская область потеряла 122,5 рубля, Гомельская — 116,6 рубля.





