Realme Narzo 30 Pro получил экран на 120 Гц и цену в 195 евро

Источник материала: Onliner

Сегодня состоялся анонс нового смартфона Realme Narzo 30 Pro с поддержкой сетей связи 5G. Смартфон среднего класса выделяется частотой обновления экрана в 120 Гц и демократичной ценой в 195 и 225 евро в зависимости от объемов памяти.

Производитель называет новинку самым мощным игровым 5G-смартфоном в своем классе. Он работает на базе чипа MediaTek Dimensity 800U с двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, шестью ядрами A55 и графическим ускорителем Mali-G57 MC3.





6,5-дюймовый дисплей умеет переключаться между режимами работы в 60 Гц и 120 Гц, обладает разрешением 2400×1080 пикселей и занимает 90,5% лицевой поверхности. Селфи-камера на 16 Мп установлена в вырезе в левом верхнем углу смартфона.





Основная камера на обратной стороне располагает тремя модулями — основным на 48 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка по 30-ваттному блоку с о до 50% за 25 минут.

Базовая модель обладает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, есть версия на 8/128 ГБ.