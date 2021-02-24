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Realme Narzo 30 Pro получил экран на 120 Гц и цену в 195 евро
Источник материала: Onliner
Сегодня состоялся анонс нового смартфона Realme Narzo 30 Pro с поддержкой сетей связи 5G. Смартфон среднего класса выделяется частотой обновления экрана в 120 Гц и демократичной ценой в 195 и 225 евро в зависимости от объемов памяти.
Производитель называет новинку самым мощным игровым 5G-смартфоном в своем классе. Он работает на базе чипа MediaTek Dimensity 800U с двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, шестью ядрами A55 и графическим ускорителем Mali-G57 MC3.
6,5-дюймовый дисплей умеет переключаться между режимами работы в 60 Гц и 120 Гц, обладает разрешением 2400×1080 пикселей и занимает 90,5% лицевой поверхности. Селфи-камера на 16 Мп установлена в вырезе в левом верхнем углу смартфона.
Основная камера на обратной стороне располагает тремя модулями — основным на 48 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка по 30-ваттному блоку с о до 50% за 25 минут.
Базовая модель обладает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, есть версия на 8/128 ГБ.
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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Сегодня состоялся анонс нового смартфона Realme Narzo 30 Pro с поддержкой сетей связи 5G. Смартфон среднего класса выделяется частотой обновления экрана в 120 Гц и...
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