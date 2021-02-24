ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клинтон напишет политический триллер о госсекретаре США

24.02.2021 17:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшая глава Госдепартамента и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напишет книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни.



Роман, получивший название «State of Terror» (можно перевести как «Состояние ужаса» или «Государство террора»), выйдет 12 октября 2021 года в издательстве Simon & Schuster.

Главным героем книги, жанр которой определяют как политический триллер, станет госсекретарь США, присоединившийся к администрации своего бывшего соперника на выборах.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», — говорится в описании книги. 

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год в администрации Барака Обамы. Ранее она выпустила уже семь книг, в том числе воспоминания о предвыборной кампании 2016 года, в которой она проиграла Дональду Трампу.

Луиза Пенни — автор серии детективных романов-бестселлеров об инспекторе Армане Гамаше из полиции Квебека. Ее книги переведены на 31 язык.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая глава Госдепартамента и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напишет книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси упала средняя зарплата. Сколько она составляет в пересчете в доллары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by