Клинтон напишет политический триллер о госсекретаре США









Роман, получивший название «State of Terror» (можно перевести как «Состояние ужаса» или «Государство террора»), выйдет 12 октября 2021 года в издательстве Simon & Schuster.





Главным героем книги, жанр которой определяют как политический триллер, станет госсекретарь США, присоединившийся к администрации своего бывшего соперника на выборах.





«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», — говорится в описании книги.





Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год в администрации Барака Обамы. Ранее она выпустила уже семь книг, в том числе воспоминания о предвыборной кампании 2016 года, в которой она проиграла Дональду Трампу.





Луиза Пенни — автор серии детективных романов-бестселлеров об инспекторе Армане Гамаше из полиции Квебека. Ее книги переведены на 31 язык.



