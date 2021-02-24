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"Всем по $500" опять не получается: Белстат подсчитал зарплату белорусов за январь
Источник материала: Партизан
За месяц она упала на 185 рублей!
Средняя зарплата беларусов в январе 2021 года составила 1290 белорусских рублей, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет.
Это 496 долларов по актуальному курсу Нацбанка.
По сравнению с декабрем 2020-го средняя заработная плата уменьшилась почти на 185 рублей: тогда она составляла 1474,6 рубля.
Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей.
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За месяц она упала на 185 рублей!
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