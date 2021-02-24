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Матч за Суперкубок Беларуси пройдет со зрителями

24.02.2021 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч за Суперкубок Беларуси, в котором встретятся БАТЭ и "Шахтер", пройдет со зрителями.

Встреча будет сыграна 2 марта на стадионе ФК "Минск" и начнется в 19.00. На арене будет действовать масочный режим, сообщает пресс-служба БАТЭ.
 
Теги: Минск
 
 
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Матч за Суперкубок Беларуси, в котором встретятся БАТЭ и "Шахтер", пройдет со зрителями.
 
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