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Свой дом: в Беларуси наращивают строительство индивидуального жилья
24.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси построят больше индивидуального жилья. В этом году его количество должно составить около 40% от общего объема застройки, передает телеканал «МИР 24».
В планах государства – развитие населенных пунктов, где живет меньше 20 тысяч человек. Акцент делают на комплексное строительство: застраивают большие земельные участки «под ключ» и продают уже готовые дома.
Больше всего индивидуального жилья построят в Минской и Брестской областях.
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Больше всего индивидуального жилья построят в Минской и Брестской областях.
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