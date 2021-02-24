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Свой дом: в Беларуси наращивают строительство индивидуального жилья

24.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси построят больше индивидуального жилья. В этом году его количество должно составить около 40% от общего объема застройки, передает телеканал «МИР 24».

В планах государства – развитие населенных пунктов, где живет меньше 20 тысяч человек. Акцент делают на комплексное строительство: застраивают большие земельные участки «под ключ» и продают уже готовые дома.

«При комплексной застройке застройщиком является государственная организация. Это позволяет не растягивать строительство нашим гражданам до пяти-восьми лет, а построить и завершить все работы в течение одного года», – отметил начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Владислав Шаповалов.

Больше всего индивидуального жилья построят в Минской и Брестской областях.



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Больше всего индивидуального жилья построят в Минской и Брестской областях.
 
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