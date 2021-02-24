Суровая зима: смотрите, как в России откапывают корову из-под снега

Источник материала: Tut.by

Сильные снегопады в Ботлихском районе Дагестана не только причиняют неудобства людям, но и несут угрозу жизни домашним животным. Так, местным фермерам даже пришлось лопатой выкапывать корову из снега.

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К счастью, люди вовремя заметили проблему, и с коровой сейчас все в порядке.