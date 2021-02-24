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Под Бобруйском фура неизвестно как оказалась в кювете. Водителя доставали два часа
Источник материала: Tut.by
Под Бобруйском рано утром 24 февраля грузовой автомобиль DAF оказался в кювете и опрокинулся. Кабину грузовика пришлось разрезать, чтобы спасти водителя. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу,
ДТП произошло около 07.35 на трассе Бобруйск — Глуск примерно в 15 км от города — недалеко от деревни Гороховка. Что именно произошло перед тем, как фура оказалась в кювете, неизвестно, а водитель пока не может дать пояснения.
В ГАИ утверждают, что дорога в месте происшествия была обработана антигололедной смесью.
Водитель оказался заблокированным в кабине, и ее пришлось резать.
Операция по спасению мужчины длилась около двух часов.
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Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице и пока не может рассказать, что произошло.
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