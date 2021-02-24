Под Бобруйском фура неизвестно как оказалась в кювете. Водителя доставали два часа

Источник материала: Tut.by

Под Бобруйском рано утром 24 февраля грузовой автомобиль DAF оказался в кювете и опрокинулся. Кабину грузовика пришлось разрезать, чтобы спасти водителя. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, сообщает «Коммерческий курьер».



Фото: komkur.info

ДТП произошло около 07.35 на трассе Бобруйск — Глуск примерно в 15 км от города — недалеко от деревни Гороховка. Что именно произошло перед тем, как фура оказалась в кювете, неизвестно, а водитель пока не может дать пояснения.

В ГАИ утверждают, что дорога в месте происшествия была обработана антигололедной смесью.



Фото: komkur.info

Водитель оказался заблокированным в кабине, и ее пришлось резать.

Операция по спасению мужчины длилась около двух часов.