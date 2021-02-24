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Екатерина Снытина: «Это лето изменило мое мнение, где я хочу жить после окончания карьеры»

24.02.2021 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина стала героем свежего выпуска на популярном спортивном YouTube-канале «ЧестнОК». В нем она призналась, что только после 9 августа начала интересоваться политической жизнью страны и поделилась мнением о том, когда в стране произойдут перемены.


Фото из инстаграма Екатерины Снытиной

— У меня никогда не возникало идеи остаться в Беларуси и что-то сделать хорошее для страны. Мне всегда казалось, что это невозможно, и я ничего не смогу изменить, но этим летом я увидела, что тысячи и сотни тысяч белорусов, невероятных, энергичных, умных, добрых тоже хотят что-то изменить в нашей стране. Это лето изменило мое мнение, где я хочу жить после окончания карьеры.

Этим летом я вообще не следила за событиями, которые происходили, все эти предвыборные кампании и так далее. Я жила в своем коконе и мне было вообще пофиг. Я начала понимать только после 9 августа, после всех этих событий, когда я стала отчитывать все новости за прошедшие недели и месяцы.

Я никогда не голосовала, так как действительно считала, что мой голос не важен. А теперь я знаю, что не пропущу ни одни выборы, я буду голосовать, если где-то нужен мой голос «за», «против» или «воздержался», я буду это делать и моя обязанность, я знаю, что могу повлиять на что-то и больше не упущу этой возможности поставить галочку около той фамилии, которую я хочу видеть.


Фото: Reuters

Когда все изменится? В 2021-м. Мы заслужили жить в стране, где не страшно. И мы боремся не один месяц. Это марафон свободы, который проживает каждый белорус. Мне трудно сказать, когда это закончится, но я могу сказать, что не остановлюсь.

Есть люди, с которыми я стала плечо к плечу, в Беларуси, за рубежом. Все они хотят остаться в стране и жить там, где можно высказать свою позицию, которая отличается от государственной и при этом чувствовать себя свободно. За это я и буду топить, делать все, что я могу на данный момент и даже отсюда. Я надеюсь, что мы победим скоро, просто иногда уже нет сил смотреть на все эти зверства в стране.

Люди устали. Мне пишут очень много людей «Екатерина, когда мы победим? Уже нет сил: вчера соседа арестовали, тут дочка не вернулась с работы». Очень разные люди пишут и очень много усталости, кто-то не верит. Но что мне делать? Я пишу слова поддержки, то как я чувствую, что мы победим. Даже если сейчас не выходят сотни тысяч на улицы по воскресеньям, все равно работа идет. Сейчас сдаваться не вариант совершенно, — сказала Екатерина Снытина.

 
 
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Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина призналась, что только после 9 августа начала интересоваться политической жизнью страны.
 
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