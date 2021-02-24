От жильцов гомельского подъезда требуют убрать со стен надписи - а то коммунальники это сделают сами и за деньги

Источник материала: Tut.by

Жильцы дома № 91 по улице Богдана Хмельницкого в Гомеле обнаружили странное объявление на подъезде: до 25 февраля им предписано самостоятельно убрать надписи на стенах. Если этого не произойдет, то это, мол, сделает РЭУ, но после выставит жильцам счет. Люди возмутились: их подъезд, конечно, не образцово-показательный, но и запущенным его нельзя назвать — несколько грубых, но не матных, слов небольшого размера, нанесенных какими-то хулиганами на разных этажах. Почему вдруг коммунальники так озаботились состоянием стен — а они должны за это платить?





В РЭУ уверяют — их требования законны и ссылаются на Указ № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» , который вступил в силу еще в январе 2016 года.

Согласно документу, при обнаружении надписей или изображений непристойного характера уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, товарищество собственников либо организация застройщиков обязаны их устранить.

На устранение жильцам дается 30 дней.

Если за это время жильцы сами подъезд не покрасят, ремонт сделают работники ЖКХ, а счет выставят владельцам квартир. Причем, если раньше для ремонта подъезда коммунальникам нужно было получить согласие большей части собственников квартир, то сейчас письменно опрашивать жителей нет необходимости — достаточно их просто об этом уведомить.

Коммунальники пояснили TUT.BY: они бы никогда на таком этапе не обратили внимание на подъезд дома № 91 — если бы не обращение одной из жительниц.

— В вышестоящую организацию обратилась жительница этого дома и сообщила, что обнаружила на стенах подъезда различные вандальные надписи, в том числе, и неприличные, и попросила, чтобы мы устранили их. Мы вынуждены реагировать. И, несмотря на то, что подъезд не стоял в плане на ремонт на 2021 год, мы его туда включили — только потому, что есть обращение.

Коммунальники добавляют, что подъезд в доме № 91 не запущенный, надписей, которые придется устранять, немного — следовательно, и заплатят жильцы за ремонтные работы копейки.

Кстати, про похожую историю TUT.BY Могилеве жильцы подъезда заплатят 1,8 тысячи рублей за вандальные надписи">писал в 2017 году. В Могилеве коммунальники сами обнаружили на стенах подъезда одной из многоэтажек различные неприличные надписи. Комиссия обследовала подъезд, в РОВД направила письмо с просьбой провести проверку и найти хулигана. Автора вандальных надписей, конечно, не нашли. Вскоре ЖЭУ вывесило объявления о том, что лестничные клетки в подъезде находятся в неудовлетворительном состоянии и предложили жильцам самостоятельно отремонтировать их. Предупредили: если не отремонтируют, ЖЭУ возьмет ремонт на себя, а затем выставит счет. Так и вышло. Правда, работники ЖКХ не просто закрасили неприличные надписи на стенах подъезда, но полностью сделали ремонт. И выставили счет жильцам подъезда — почти 1,8 тыс. рублей на всех.