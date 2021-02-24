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«Мы понимаем, что есть истории о людях, возвращающихся к жизни, и они распространяются среди медицинского сообщества. Поэтому мы действительно хотели бы предоставить научные доказательства процесса умирания, чтобы развеять возможные мифы о людях », - сказал Сонни Данани из Исследовательского института детской больницы Восточного Онтарио, соавтор исследования, в комментарии Gizmodo.

«Врачи и семьи должны знать, что это происходит у 14%. Но им нужно быть готовыми к тому, что это не означает, что человек вернется к жизни», - сказал Данани.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые объяснили, через какое время после «смерти» мы действительно умираем В разных странах после смерти человека перед удалением органов нужно ждать от 2 до 10 минут.

Доверие к врачам помогает людям принять осознанное решение о том, разрешать ли извлечение органов после смерти, обнаруженной врачами.После прекращения кровообращения существует медицинская возможность посмертного донорства в течение короткого периода времени между смертью и извлечением органов.В то же время широко распространено мнение, что люди часто возвращаются к жизни через несколько минут после того, как их официально объявляют мертвыми. Относительно мало научной информации о том, как долго после остановки сердца это необратимо.С 2014 года международная группа ученых собирает данные о том, какие признаки жизни подает человеческий организм после того, как врачи перестают искусственно поддерживать жизнь. Исследование проводилось в США, Чехии и Канаде. В него вошли только умирающие, родственники которых дали разрешение на посмертное донорство органов.В ходе исследования ученые проверили, насколько верны текущие рекомендации - в разных странах после смерти человека перед удалением органов нужно ждать от 2 до 10 минут.В этом исследовании не было случаев неправильного времени смерти. Однако оказывается, что прямая линия кардиограммы после смерти может быть не совсем прямой.Примерно у 14% пациентов исследователи обнаружили моменты электрической активности в сердце, которые длились не более нескольких секунд. Эти всплески активности длятся менее четырех минут и не приводят к восстановлению сердца.Исследователи пришли к выводу, что их данные подтверждают нынешний широко распространенный стандарт ожидания в течение пяти минут после смерти.