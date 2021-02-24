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Ученые объяснили, через какое время после «смерти» мы действительно умираем

24.02.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые объяснили, через какое время после «смерти» мы действительно умираем
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При посмертном донорстве здоровые органы берутся у умершего человека и пересаживаются тем, кто в них нуждается. Важно, чтобы семья умершего, дающая на это разрешение, знала, действительно ли умер их близкий.

Доверие к врачам помогает людям принять осознанное решение о том, разрешать ли извлечение органов после смерти, обнаруженной врачами.

После прекращения кровообращения существует медицинская возможность посмертного донорства в течение короткого периода времени между смертью и извлечением органов.

В то же время широко распространено мнение, что люди часто возвращаются к жизни через несколько минут после того, как их официально объявляют мертвыми. Относительно мало научной информации о том, как долго после остановки сердца это необратимо.

«Мы понимаем, что есть истории о людях, возвращающихся к жизни, и они распространяются среди медицинского сообщества. Поэтому мы действительно хотели бы предоставить научные доказательства процесса умирания, чтобы развеять возможные мифы о людях », - сказал Сонни Данани из Исследовательского института детской больницы Восточного Онтарио, соавтор исследования, в комментарии Gizmodo.


ПЯТЬ МИНУТ 14 ПРОЦЕНТОВ

С 2014 года международная группа ученых собирает данные о том, какие признаки жизни подает человеческий организм после того, как врачи перестают искусственно поддерживать жизнь. Исследование проводилось в США, Чехии и Канаде. В него вошли только умирающие, родственники которых дали разрешение на посмертное донорство органов.

В ходе исследования ученые проверили, насколько верны текущие рекомендации - в разных странах после смерти человека перед удалением органов нужно ждать от 2 до 10 минут.

В этом исследовании не было случаев неправильного времени смерти. Однако оказывается, что прямая линия кардиограммы после смерти может быть не совсем прямой.

Примерно у 14% пациентов исследователи обнаружили моменты электрической активности в сердце, которые длились не более нескольких секунд. Эти всплески активности длятся менее четырех минут и не приводят к восстановлению сердца.

«Врачи и семьи должны знать, что это происходит у 14%. Но им нужно быть готовыми к тому, что это не означает, что человек вернется к жизни», - сказал Данани.


Исследователи пришли к выводу, что их данные подтверждают нынешний широко распространенный стандарт ожидания в течение пяти минут после смерти.
 
 
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В разных странах после смерти человека перед удалением органов нужно ждать от 2 до 10 минут.
 
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