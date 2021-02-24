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«У нас законодательство о средствах массовой информации является без преувеличения наиболее гармоничным и либеральным по сравнению с разными международными практиками. У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура», - говорила Ларина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин подписал закон о штрафах для YouTube и соцсетей Закон вводит штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для физлиц, от 200 до 400 тысяч рублей для должностных.

Документ вводит санкции за неисполнение предписаний Роскомнадзора, который ранее получил право блокировать или замедлять доступ к ресурсам, внесенным в список нарушителей Генпрокуратурой и МИДом.Речь идет о YouTube, Twitter и Facebook, которые, по данным российских властей, за последние полгода допустили порядка 20 фактов «дискриминации» российских редакций - таких, как Russia Today, РИА Новости, Крым 24 и «Царьград».В соответствии с законом они могут получить статус ресурсов, причастных к нарушению прав граждан РФ свободно искать, получать, передавать и распространять информацию.В этом случае РКН должен вынести предупреждение требованием прекратить противоправные действия.Если оно не исполняется, подписанный Путиным закон вводит штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 200 до 400 тысяч рублей для должностных лиц, от 600 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.В случае повторного неисполнения, штрафы увеличиваются и составляют: от 200 до 400 тысяч рублей для граждан, от 400 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 3 млн рублей для юридических лиц.Законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ, под который могут попасть YouTube, Facebook и Twitter, является вынужденной мерой и увязан с российским законодательством, запрещающими цензуру СМИ, объясняла в декабре прошлого года директор департамента госполитики в области СМИ МинцифрыПо ее словам, поведение иностранных интернет-платформ находится «за гранью добра и зла». Они «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории», и прибегают к практикам «самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением под видом противодействия фейк ньюз и пропаганде», пояснила Ларина, добавив, что под манипуляции попадет «общественное мнение глобальной аудитории».