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Опубликовано видео, как силовики избивали людей в «Алми» на улице Притыцкого в Минске 11 августа

24.02.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Опубликовано видео, как силовики избивали людей в «Алми» на улице Притыцкого в Минске 11 августа
Кадр из видео
Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал видео с кадрами избиения вечером 11 августа посетителей магазина «Алми» на улице Притыцкого в Минске.

На кадрах видно, как случайных людей жестоко избивают и задерживают прямо у входа и в фудкорте. Таймер на видео показывает 9 августа, но на самом деле это произошло на два дня позже.

 
Теги: Минск
 
 
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