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Опубликовано видео, как силовики избивали людей в «Алми» на улице Притыцкого в Минске 11 августа
Источник материала: UDF
Кадр из видео
На кадрах видно, как случайных людей жестоко избивают и задерживают прямо у входа и в фудкорте. Таймер на видео показывает 9 августа, но на самом деле это произошло на два дня позже.
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На кадрах видно, как случайных людей жестоко избивают у входа.
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