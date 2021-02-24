Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опубликовано видео, как силовики избивали людей в «Алми» на улице Притыцкого в Минске 11 августа На кадрах видно, как случайных людей жестоко избивают у входа.

На кадрах видно, как случайных людей жестоко избивают и задерживают прямо у входа и в фудкорте. Таймер на видео показывает 9 августа, но на самом деле это произошло на два дня позже.