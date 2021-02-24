Источник материала: UDF



Кароль предстала в соблазнительном наряде / фото instagram.com/tina_karol

«Это очередной скандал», – подписала фотографию Тина.







В кадре Тина «засветила» стройные ножки / фото instagram.com/tina_karol

«Вау, это пожар!», «Как сексуально», «Огонь», - пишут в комментариях к фото.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вау, это пожар!»: Тина Кароль в мегасексуальном платье поразила сеть В кадре Тина «засветила» идеально плоский животик и стройные ноги.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в черном платье с вырезами, украшенном сверкающими камнями.Свой образ Кароль дополнила стильными босоножками в тон и аккуратно уложенными распущенными волосами.