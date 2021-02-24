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«Вау, это пожар!»: Тина Кароль в мегасексуальном платье поразила сеть
Источник материала: UDF
Кароль предстала в соблазнительном наряде / фото instagram.com/tina_karol
Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в черном платье с вырезами, украшенном сверкающими камнями.
Свой образ Кароль дополнила стильными босоножками в тон и аккуратно уложенными распущенными волосами.
«Это очередной скандал», – подписала фотографию Тина.
В кадре Тина «засветила» стройные ножки / фото instagram.com/tina_karol
«Вау, это пожар!», «Как сексуально», «Огонь», - пишут в комментариях к фото.
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В кадре Тина «засветила» идеально плоский животик и стройные ноги.
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