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«Вау, это пожар!»: Тина Кароль в мегасексуальном платье поразила сеть

24.02.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Вау, это пожар!»: Тина Кароль в мегасексуальном платье поразила сеть
Кароль предстала в соблазнительном наряде / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в мегасексуальном наряде.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в черном платье с вырезами, украшенном сверкающими камнями.

Свой образ Кароль дополнила стильными босоножками в тон и аккуратно уложенными распущенными волосами.

«Это очередной скандал», – подписала фотографию Тина.



«Вау, это пожар!»: Тина Кароль в мегасексуальном платье поразила сеть

В кадре Тина «засветила» стройные ножки / фото instagram.com/tina_karol

«Вау, это пожар!», «Как сексуально», «Огонь», - пишут в комментариях к фото.
 
 
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В кадре Тина «засветила» идеально плоский животик и стройные ноги.
 
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