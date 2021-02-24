HP покупает бренд игровых аксессуаров HyperX за $425 миллионов

Источник материала: Onliner

Компания HP объявила о покупке бренда периферийных устройств для геймеров HyperX. Сумма сделки — $425 млн. Подразделение HyperX было запущено компанией Kingston в 2002 году. И первоначально под ним выпускали исключительно комплектующие для PC. Как, например, планки оперативной памяти. В 2014 году выпустили первые геймерские наушники Cloud.

В анонсе покупки HP пишет, что Kingston сохранит за собой продукты в сфере производства памяти для геймеров и энтузиастов. Но не под брендом HyperX.

HP уже несколько лет пытается выйти на рынок периферийных устройств для геймеров, но пока плетется в хвосте гонки в сравнении с такими компаниями, как Corsair и Logitech.