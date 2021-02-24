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HP покупает бренд игровых аксессуаров HyperX за $425 миллионов

24.02.2021 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания HP объявила о покупке бренда периферийных устройств для геймеров HyperX. Сумма сделки — $425 млн. Подразделение HyperX было запущено компанией Kingston в 2002 году. И первоначально под ним выпускали исключительно комплектующие для PC. Как, например, планки оперативной памяти. В 2014 году выпустили первые геймерские наушники Cloud.

В анонсе покупки HP пишет, что Kingston сохранит за собой продукты в сфере производства памяти для геймеров и энтузиастов. Но не под брендом HyperX.

HP уже несколько лет пытается выйти на рынок периферийных устройств для геймеров, но пока плетется в хвосте гонки в сравнении с такими компаниями, как Corsair и Logitech.

Клавиатура HyperX Alloy FPS Pro (с переключателями Cherry MX Red)
22 отзыва
игровая для ПК, механическая, Cherry MX Red, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
275 р.
18 предложений
Клавиатуры HyperX в Каталоге Onliner

 
 
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Компания HP объявила о покупке бренда периферийных устройств для геймеров HyperX. Сумма сделки — $425 млн. Подразделение HyperX было запущено компанией Kingston в 2002 году. И...
 
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