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В Беларусь возвращаются белые аисты. 10 фактов о птицах, которые умудряются спать на одной ноге

24.02.2021 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аисты на зиму улетали из Беларуси в Южную Африку. Они уже на обратном пути.



Служба информации «БГ»

Уже в марте белых аистов можно будет наблюдать в своих прошлогодних гнездах. Они уже вылетели из Южной Африки и возвращаются в Беларусь. Об этом рассказали Sputnik в общественном объединении «Ахова птушак Бацькаушчыны».

Аисты — удивительные птицы, которым многочисленные легенды самых разных народов приписывают удивительные качества. Причем аистов существует много различных видов, порой совершенно не похожих друг на друга.

Между тем, не все аисты безобидны. К примеру, обитающие в Африке аисты марабу — падальщики и хищники. Впрочем, люди там привыкли к ним и обращают на марабу не больше внимания, чем мы обращаем на воробьев и голубей.

Аисты питаются не только насекомыми и лягушками — они эффективно борются с ядовитыми змеями, например, с гадюками, которые аистам тоже очень даже по вкусу.



После зимовки на краю света белые аисты возвращаются к своим гнездам и приводят их в порядок. Эти птицы чрезвычайно привязаны к своим жилищам. Причем самое старое из известных гнезд аистов, в котором жило много поколений этих птиц, было заселено ими на протяжении 381 года. При этом диаметр гнезда белого аиста может составлять до полутора метров, а вес до 200-250 кг.

Еще один интересный факт – свободный самец аиста «берет в жены» первую же самку, прилетающую к нему в гнездо.



Аисты высиживают яйца по очереди — самка занимается этим ночью, а самец — днем.

Были зафиксированы случаи возгорания гнезд аистов, а заодно и зданий, на которых они были расположены. Происходило это из-за того, что аисты в качестве стройматериала прихватывали еще тлеющие ветки из костров и относили их в гнездо.

Слабых и больных птенцов аисты безжалостно выбрасывают из гнезда.

Отправляясь на зимовку в теплые края, аисты преодолевают расстояние до десяти тысяч километров.

Аисты спят, стоя на одной ноге, причем ноги они меняют, не просыпаясь.

Любопытный факт — черные аисты селятся подальше от людей, а белые, напротив, как можно ближе.
 
 
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Аисты на зиму улетали из Беларуси в Южную Африку. Они уже на обратном пути.
 
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