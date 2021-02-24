В Беларусь возвращаются белые аисты. 10 фактов о птицах, которые умудряются спать на одной ноге









Служба информации «БГ»





рассказали Sputnik в общественном объединении «Ахова птушак Бацькаушчыны». Уже в марте белых аистов можно будет наблюдать в своих прошлогодних гнездах. Они уже вылетели из Южной Африки и возвращаются в Беларусь. Об этомSputnik в общественном объединении «Ахова птушак Бацькаушчыны».





Аисты — удивительные птицы, которым многочисленные легенды самых разных народов приписывают удивительные качества. Причем аистов существует много различных видов, порой совершенно не похожих друг на друга.





Между тем, не все аисты безобидны. К примеру, обитающие в Африке аисты марабу — падальщики и хищники. Впрочем, люди там привыкли к ним и обращают на марабу не больше внимания, чем мы обращаем на воробьев и голубей.





Аисты питаются не только насекомыми и лягушками — они эффективно борются с ядовитыми змеями, например, с гадюками, которые аистам тоже очень даже по вкусу.













После зимовки на краю света белые аисты возвращаются к своим гнездам и приводят их в порядок. Эти птицы чрезвычайно привязаны к своим жилищам. Причем самое старое из известных гнезд аистов, в котором жило много поколений этих птиц, было заселено ими на протяжении 381 года. При этом диаметр гнезда белого аиста может составлять до полутора метров, а вес до 200-250 кг.





Еще один интересный факт – свободный самец аиста «берет в жены» первую же самку, прилетающую к нему в гнездо.













Аисты высиживают яйца по очереди — самка занимается этим ночью, а самец — днем.





Были зафиксированы случаи возгорания гнезд аистов, а заодно и зданий, на которых они были расположены. Происходило это из-за того, что аисты в качестве стройматериала прихватывали еще тлеющие ветки из костров и относили их в гнездо.





Слабых и больных птенцов аисты безжалостно выбрасывают из гнезда.





Отправляясь на зимовку в теплые края, аисты преодолевают расстояние до десяти тысяч километров.





Аисты спят, стоя на одной ноге, причем ноги они меняют, не просыпаясь.





Любопытный факт — черные аисты селятся подальше от людей, а белые, напротив, как можно ближе.







