ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси появился облачный провайдер в формате Amazon

24.02.2021 18:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

IBA Group запустила облачного провайдера в формате Amazon. IBA Cloud отличают сверхбыстрые виртуальные машины и принцип uptime-оплаты. Разработчики также собрали «вселенную сервисов», чтобы было проще «мигрировать» из зарубежных «облаков», сообщают в компании.




Фото: IBA Group

Облачный провайдер развивает в Беларуси модель IaaS («инфраструктура как сервис»), но на более высокотехнологичном уровне. В основе – платформа ICDC и виртуальные машины с GPU, которые легко справляются с 3D-моделированием, рендерингом, сложной аналитикой, искусственным интеллектом и машинным обучением.  IBA Cloud гарантируют максимально высокую скорость вычислений, что особенно важно при создании инфраструктуры для экспериментов с данными и разработки приложений, пишет belmir.by.

Провайдер использует быстрые диски NVMe, которые превосходят обычные SSD в 2-3 раза. Это позволяет обрабатывать гораздо больше запросов за одно и то же время (IOPS) и задействовать многопоточность. Тем самым можно повысить скорость работы приложений и сервисов, развернутых в «облаке».

Функционал IBA Cloud можно разбить на пять сервисов: Compute — управление инфраструктурой, Storage – распределенное хранение и восстановление данных, Network – конфигурирование сети, Tools – управление проектами и командами и Support – служба техподдержки. В помощь – обновляемый каталог дистрибутивов, базы данных, инструменты разработки и управления контентом.

«Сервис создавался под IT-разработчиков, которые предъявляют высокие требования к облачному хостингу, но мы открыты и для компаний из других отраслей. Мы рассчитываем, что с появлением в Минске сервиса, как у Amazon и Azure, многие задумаются о возвращении», – рассказали в компании.

Стоимость ресурсов рассчитывается по принципу uptime – за фактическое время работы виртуальной машины. Можно составить расписание и выключать ее, скажем, по ночам, чтобы не платить впустую. Отчеты по затратам пересчитываются каждые 2-4 часа. В любой момент можно взять больше виртуального места или, наоборот, его уменьшить, когда стоит сэкономить.

Чтобы ускорить процесс, в IBA Cloud разработали плагин для быстрой миграции из Amazon.  Сервис включает комплексный набор инструментов для девелоперов по модели SaaS – более 100 образов для быстрого развертывания. Они упрощают создание информационных систем.

Позаботились разработчики и о повышенной безопасности. Ресурсы работают в изолированной виртуальной сети (VPC), где можно полностью контролировать среду: создавать подсети, управлять видимостью, настраивать таблицы маршрутизации и сетевые шлюзы.

«Мы выигрываем за счет простоты в разворачивании, более низкой стоимости, богатого набора девелоперских сервисов и высокопроизводительного оборудования. Тщательно продумана безопасность: для доступа к данным создается индивидуальная подсеть. Для Беларуси это новый уровень облачных технологий», – убеждены в IBA.

Облачный провайдер использует мощности дата-центра IBA в Парке высоких технологий. Двухэтажный ЦОД класса Tier III и площадью около 1 000 «квадратов» включает машинный зал на 64 серверные стойки и две телеком-комнаты на 8 стоек.

Бесперебойность работы систем и доступность сети составляют 99,9 процента. Климат-контроль и энергобезопасность обеспечивают независимые центры энергообеспечения и холодоснабжения. По своим возможностям это один из лучших дата-центров в стране.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
IBA Group запустила облачного провайдера в формате Amazon. IBA Cloud отличают сверхбыстрые виртуальные машины и принцип uptime-оплаты. Разработчики также собрали «вселенную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by