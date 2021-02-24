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МИД пытается искать черную кошку в темной комнате: Запад пытается влиять на суды через дипломатов
Источник материала: Партизан
Посещение иностранными дипломатами организаций, в отношение которых идет разбирательство, выглядит сомнительно, отмечают в МИД Беларуси.
"Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно", - заявил агентству "
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Посещение иностранными дипломатами организаций, в отношение которых идет разбирательство, выглядит сомнительно, отмечают в МИД Беларуси.
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