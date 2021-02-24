МИД пытается искать черную кошку в темной комнате: Запад пытается влиять на суды через дипломатов

"Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно", - заявил агентству "" пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.