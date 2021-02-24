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МИД пытается искать черную кошку в темной комнате: Запад пытается влиять на суды через дипломатов

24.02.2021 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посещение иностранными дипломатами организаций, в отношение которых идет разбирательство, выглядит сомнительно, отмечают в МИД Беларуси.


"Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
 
 
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Посещение иностранными дипломатами организаций, в отношение которых идет разбирательство, выглядит сомнительно, отмечают в МИД Беларуси.
 
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