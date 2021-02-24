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В четверг в Беларуси ожидается до +13 градусов
Источник материала: Хартия'97
В четверг в Беларуси ожидается до +13 градусов
Будет облачно с прояснениями.
Туман и гололедица на отдельных участках дорог ожидаются в Беларуси 25 февраля, сообщили
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. Ветер западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 10-13 градусов.
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Будет облачно с прояснениями.
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