Источник материала: Хартия'97

Андрей Шарендо: Только наша полная победа освободит и Полину, и всех политзаключенных 24.02.2021, 18:20

Андрей Шарендо

Дело против активистки «Европейской Беларуси» — спланированная провокация.

Об этом сайту Charter97.org рассказал супруг активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо. Напомним, cегодня стало известно, что мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу :

– Полина обвиняется по статье 364 – это насилие или угроза насилия сотруднику милиции. Как говорил адвокат, в деле фигурируют такие слова, что якобы во время обыска она пыталась сорвать медицинскую маску с сотрудника милиции. Именно пыталась! Этим, как говорится в деле, она нанесла психологическую травму сотрудника МВД.

Дело против Полины и нашей семьи — спланированная провокация. Во время обыска просто были выбиты двери. Это реалии Беларуси и не нужно ничего совершать, чтобы сидеть в тюрьме. Можно быть арестованным просто из-за своих взглядов.

С самого начала, когда Полина была заточена в СИЗО в Бресте, на нее начали психологически давить. В первую очередь — полное отсутствие писем от нее. Мне почти за два месяца, как она сидит в СИЗО, дошло одно коротенькое письмо, где она попросила список вещей, которые нужно передать. Насколько я знаю от адвоката, она написала мне минимум 10 писем и ни одно из них не дошло. От меня примерно тоже самое: только несколько писем. Я, наверное, десятка два писем написал. Ее загнали в вакуум и давили отсутствием информации от меня, семьи.

Сразу же ее опередили в камеру, где она сидела с двумя ВИЧ-инфицированными девушками, которые обвинялись в распространение наркотиков, то есть это тоже психологическое давление.

Полина сразу же сказала, что она не признает следственные действия, которые против нее идут. Себя виновной не признает и полностью отказалась от каких-либо следственных действий и признаний. Поэтому они и начали психологически давить.

– Как вы бы прокомментировали новые попытки властей надавить на вашу супругу?

– Я буквально вчера вышел из ИВС и сразу пошел передать передачу. Через адвоката я узнал, что уже практически произошло этапирование в минский центр «Новинки» для психологического обследования. Власть действует такими же принципами, как действовали фашисты и коммунисты в свое время. Именно психологическое давление .

Насколько известно, они хотели в Бресте эту процедуру провести, но там отказались. И для этого уже используют проверенный вариант, в проверенное учреждение послали. Я знаю, что некоторые активисты уже проходили там обследование. Во первых, – это длительный этап, психологических стресс, который может длиться сутками.

Само заведение, насколько я знаю, это очень темное, старое здание, которое само по себе давит уже на психику. Есть угроза, что против нее будут дальше продолжаться какие-то действия.

– Вы сказали, что почти не получали письма от Полины, но вы получали какие-то сообщения через адвоката. Как она держится?

– К ней регулярно ходит адвокат, это единственная возможность связи с ней. По словам адвоката, Полина держится хорошо, передает всем привет, она чувствует поддержку, к ней приходит до 10 писем в день. Она пытается ответить на все, но цензура пропускает, видимо, единицы.

Полина держится, единственное о чем она просит: «Передайте, что надо брать тапки и добивать этого таракана». Полина не останавливается и идет дальше. Только наша полная победа освободит и Полину, и тысячи политзаключенных, которые находятся за решеткой, под домашнем арестом, на «химии». Только полная победа освободит этих людей.

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