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Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО
Источник материала: Хартия'97
Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО
Братислава поддерживает евроатлантические стремления Киева.
Правительство Словакии утвердило стратегию внешней политики в 2021 году, в которой среди прочего определены направления сотрудничества с Украиной и поддержка ее евроатлантических стремлений.
Как сообщает
"Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим интересом Словацкой Республики. Словакия после визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2020 года продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственное управление", - говорится в документе.
Словакия также намерена участвовать в усилиях международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, включая поддержку Трехсторонней контактной группы и Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине.
"Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", - говорится в стратегии.
Также Словакия планирует участвовать в мероприятиях в рамках Крымской платформы.
Кроме того, запланировано участие словацких специалистов в международных миссиях в Украине - СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.
В отношениях с Россией Словакия будет все так же придерживаться позиции ЕС и НАТО, включая санкционные меры.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.
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Братислава поддерживает евроатлантические стремления Киева.
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