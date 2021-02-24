ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО

24.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО

  • 24.02.2021, 18:02
Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО

Братислава поддерживает евроатлантические стремления Киева.

Правительство Словакии утвердило стратегию внешней политики в 2021 году, в которой среди прочего определены направления сотрудничества с Украиной и поддержка ее евроатлантических стремлений.

Как сообщает "Европейская правда", документ обнародован на сайте правительства.

"Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим интересом Словацкой Республики. Словакия после визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2020 года продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственное управление", - говорится в документе.

Словакия также намерена участвовать в усилиях международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, включая поддержку Трехсторонней контактной группы и Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине.

"Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", - говорится в стратегии.

Также Словакия планирует участвовать в мероприятиях в рамках Крымской платформы.

Кроме того, запланировано участие словацких специалистов в международных миссиях в Украине - СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

В отношениях с Россией Словакия будет все так же придерживаться позиции ЕС и НАТО, включая санкционные меры.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братислава поддерживает евроатлантические стремления Киева.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД пытается искать черную кошку в темной комнате: Запад пытается влиять на суды через дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by