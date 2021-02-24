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От визита Лукашенко в Сочи выиграли охранники и пресс-служба Путина

24.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

От визита Лукашенко в Сочи выиграли охранники и пресс-служба Путина

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  • Дмитрий Болкунец
  • 24.02.2021, 17:45
  • 3,808
От визита Лукашенко в Сочи выиграли охранники и пресс-служба Путина

Можно сказать, что осуществлена самая дорогая доставка продуктов в мире.

АГЛ привез в качестве презента Путину белорусские хамон и сыры.

Как правило, подобные подарки перепадают службе протокола, пресс-службе или охране. Уверен, что Лукашенко это знал.

На фоне отсутствия результатов общения — можем считать, что осуществлена самая дорогая доставка продуктов в мире.

Ранее редкордсменом на постсоветском пространстве был россиянин, который заказал доставку «Макдональдс» в Крым (там компания не работает) на вертолете. Обошлось это в 200 тысяч российских рублей.

Полагаю, что к доставке от Лукашенко можно дорисовать пару нулей.

Дмитрий Болкунец, telegram

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Можно сказать, что осуществлена самая дорогая доставка продуктов в мире.
 
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