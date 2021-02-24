Женский тест: что вы заслужили на 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

С чем у вас ассоциируется Международный женский день? Тюльпаны, мимоза, выходной или, может, история? Так или иначе, это повод сказать всем женщинам, какие они прекрасные, и подарить хотя бы комплимент.

Не любить этот праздник нельзя, ведь он дарит каждой леди искренние улыбки и, что самое главное, весну.

В честь скорого Международного женского дня Sputnik предлагает поднять настроение с помощью онлайн-теста .

С наступающим праздником, милые дамы!

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