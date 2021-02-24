|
Женский тест: что вы заслужили на 8 Марта
24.02.2021 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
С чем у вас ассоциируется Международный женский день? Тюльпаны, мимоза, выходной или, может, история? Так или иначе, это повод сказать всем женщинам, какие они прекрасные, и подарить хотя бы комплимент.
Не любить этот праздник нельзя, ведь он дарит каждой леди искренние улыбки и, что самое главное, весну.
В честь скорого Международного женского дня Sputnik предлагает поднять настроение с помощью
С наступающим праздником, милые дамы!
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответьте на шесть легких вопросов, чтобы поднять настроение и узнать, каким будет ваш праздник 8 Марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)