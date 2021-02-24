|
Лавров заявил в ООН о нарушении прав русскоязычных меньшинств - видео
24.02.2021 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава МИД обратил внимание на дискриминацию национальных меньшинств, в данном случае жителей Украины и стран Балтии, считающих своим родным языком русский. Это, по словам Лаврова, проявляется и в осуществлении языковых и образовательных прав.
"Сожалеем, что совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав людей", - сказал министр.
Он отметил, что когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств, это недопустимо.
Лавров сразу привел и пример: русский является родным примерно для 30-50% населения Украины, но его выдавливают и из общественных, и из образовательных сфер. Нарушаются права миллионов людей, а СПЧ не принимает никаких мер в этом отношении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на Совете ООН по правам человека заявил о дискриминации русскоязычных людей на территориях...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)