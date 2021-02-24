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Лавров заявил в ООН о нарушении прав русскоязычных меньшинств - видео

24.02.2021 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава МИД обратил внимание на дискриминацию национальных меньшинств, в данном случае жителей Украины и стран Балтии, считающих своим родным языком русский. Это, по словам Лаврова, проявляется и в осуществлении языковых и образовательных прав.

"Сожалеем, что совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав людей", - сказал министр.

Он отметил, что когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств, это недопустимо.

Лавров сразу привел и пример: русский является родным примерно для 30-50% населения Украины, но его выдавливают и из общественных, и из образовательных сфер. Нарушаются права миллионов людей, а СПЧ не принимает никаких мер в этом отношении.

 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на Совете ООН по правам человека заявил о дискриминации русскоязычных людей на территориях...
 
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