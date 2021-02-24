Журналисту Роману Васюковичу грозит штраф за перевоз книги про Донбасс

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В книге авторства Катерины Андреевой и Игоря Ильяша госэкспертиза обнаружила «признаки проявления экстремизма».





Игорь Ильяш презентует книгу «Белорусский Донбасс» в посольстве Украины в Минске. 19 февраля 2021-го. Фото: Белсат

24 февраля работники Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте составили протокол по ч. 1 ст. 17.11 КоАП («Распространение или перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности») в отношении журналиста Романа Васюковича, сообщает Белсат .

В декабре 2020-го в аэропорту по возвращению из Киева у журналиста изъяли на экспертизу ноутбук и два экземпляра книги «Белорусский Донбасс».





Роман Васюкович. Фото из фейсбука

В Минский ОВД на воздушном транспорте Васюковичу сообщили, что, согласно экспертному заключению Минской областной экспертной комиссии по оценке информационной продукции с 29 января 2021-го, в книге «Белорусский Донбасс» есть «признаки проявления экстремизма».

За перевоз книги журналисту грозит до 50 базовых величин штрафа (1450 рублей).