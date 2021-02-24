Бизнесмен: «Многие смотрели американские фильмы, где в маленьком городишке люди явно не на дотациях сидят, и место процветает»

Источник материала: Салiдарнасць

Что скрывается под скучным названием постановления Совмина №90 – «Об определении перечня».

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко в дискуссии на Примусе обратил внимание на постановление Совмина от 16 февраля №90 – «Об определении перечня». Под этим скучным названием скрывается « перечень градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ , на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители главы государства».

В список включены, например, белорусско-российское СП «Брестгазоаппарат», 558-й авиационный ремонтный завод, «Березастройматериалы», Жабинковский сахарный завод, «Витебские ковры», «Нафтан», «Витязь», БМЗ и «Гомсельмаш», «Гродно Азот» и табачная фабрика «Неман», «БЕЛАЗ», «Белшина», «Амкодор» и Минский моторный завод – всего 103 предприятия из разных регионов».

– Похоже, целое постановление принято для того, чтобы напомнить о «золотой акции» (действовавший в 1998-2008 гг механизм государственного контроля и управления предприятиями даже в тех случаях, когда госдоля в них отсутствовала – С.). В нужный момент все будет переоформляться за один час: «Было ваше, стало наше», – рассуждает Александр Малашко. – А для того, чтобы любое принятое 100% акционеров решение джокер побивал, соответственно, вначале назначается «смотрящий» от государства, а потом что он скажет, то и будет принято.

Вместо того, чтобы составлять подобные списки, лично я занялся бы тем, чтобы эти предприятия стали эффективными и прибыльными, генерировали денежные потоки, расширялись и развивались, чтобы создавались новые рабочие места – и не обязательно в градообразующих предприятиях.





Теллерайд, штат Колорадо, США

Понятно, что когда у нас был период индустриальной революции, надо было создавать большие машиностроительные заводы – это было хорошо. Но, думаю, многие смотрели американские фильмы и удивлялись, почему в каком-то маленьком городишке или даже деревушке, где и близко нет «градообразующего предприятия», люди живут в хороших домах, имеют неплохой магазин, откуда-то берут деньги – явно не на дотациях сидят, и в целом этот городок процветает.

Да не надо далеко ходить за примером, что там США или Канада, – для меня был просто шок, когда в Чехии я съехал с автобана, заехал куда-то в деревню… И нашел там вполне приличные мотели, даже спа-салон, в том числе инфраструктуру для людей с инвалидностью, и это не было потемкинской деревней – это просто культура жизни.

Так что вопрос заключается не в списках «градообразующих предприятий», а в том, чтобы была высокая покупательная способность. Надо думать именно об этом – как сделать, чтобы предприятия зарабатывали. А не предлагать на ВНС, мол, частники, станьте в равные условия с нами, госпредприятиями, наберите ненужного персонала и платите ему деньги.

Очевидно, у этих людей нет простейшего понимания о том, как создается рабочее место.