|
Бизнесмен: «Многие смотрели американские фильмы, где в маленьком городишке люди явно не на дотациях сидят, и место процветает»
24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что скрывается под скучным названием постановления Совмина №90 – «Об определении перечня».
Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко в дискуссии
В список включены, например, белорусско-российское СП «Брестгазоаппарат», 558-й авиационный ремонтный завод, «Березастройматериалы», Жабинковский сахарный завод, «Витебские ковры», «Нафтан», «Витязь», БМЗ и «Гомсельмаш», «Гродно Азот» и табачная фабрика «Неман», «БЕЛАЗ», «Белшина», «Амкодор» и Минский моторный завод – всего 103 предприятия из разных регионов».
– Похоже, целое постановление принято для того, чтобы напомнить о
Вместо того, чтобы составлять подобные списки, лично я занялся бы тем, чтобы эти предприятия стали эффективными и прибыльными, генерировали денежные потоки, расширялись и развивались, чтобы создавались новые рабочие места – и не обязательно в градообразующих предприятиях.
Теллерайд, штат Колорадо, США
Понятно, что когда у нас был период индустриальной революции, надо было создавать большие машиностроительные заводы – это было хорошо. Но, думаю, многие смотрели американские фильмы и удивлялись, почему в каком-то маленьком городишке или даже деревушке, где и близко нет «градообразующего предприятия», люди живут в хороших домах, имеют неплохой магазин, откуда-то берут деньги – явно не на дотациях сидят, и в целом этот городок процветает.
Так что вопрос заключается не в списках «градообразующих предприятий», а в том, чтобы была высокая покупательная способность. Надо думать именно об этом – как сделать, чтобы предприятия зарабатывали. А не предлагать на ВНС, мол, частники, станьте в равные условия с нами, госпредприятиями, наберите ненужного персонала и платите ему деньги.
Очевидно, у этих людей нет простейшего понимания о том, как создается рабочее место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмен: «Многие смотрели американские фильмы, где в маленьком городишке люди явно не на дотациях сидят, и место процветает»
Что скрывается под скучным названием постановления Совмина №90.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)