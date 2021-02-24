В МИД назвали визиты иностранных дипломатов на суды попыткой воздействия

В МИД Беларуси считают, что посещение представителями посольств западных стран судебных заседаний по резонансным уголовным делам является попыткой воздействия на суд со стороны иностранных государств. Это следует из опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства комментария пресс-секретаря Анатолия Глаза.





«Республика Беларусь с уважением относится к универсально признанным нормам и стандартам, касающимся судопроизводства, — отметил он. — Решения о проведении заседаний в открытом или закрытом формате принимаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством, в том числе для обеспечения беспристрастного решения по делу и исключения возможности оказания давления на судебные органы».

По мнению Глаза, в стране созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства.

«Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики — практики воздействия на суд через дипломатов, — заявил пресс-секретарь. — Необоснованное присутствие иностранных дипломатов в открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд. При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства».

Глаз считает, что такая практика является «неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти».

«Попытки оказания иностранными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих зарубежных государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом, — считает Глаз. — Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

«Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно. Отдельно подчеркну, что необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.