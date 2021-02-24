ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина верит в падение режима Лукашенко в 2021 году

24.02.2021 18:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина стала героем свежего выпуска на ютьюб-канале «ЧестнОК», где поделилась мнением о том, когда в стране произойдут перемены.

Капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина верит в падение режима Лукашенко в 2021 году

«Мне всегда казалось, что я ничего не смогу изменить, но этим летом я увидела, что тысячи и сотни тысяч белорусов, невероятных, энергичных, умных, добрых тоже хотят что-то изменить в нашей стране. Когда все изменится? В 2021-м. Мы заслужили жить в стране, где не страшно. И мы боремся не один месяц. Это марафон свободы, который проживает каждый белорус. Я могу сказать, что не остановлюсь», — сказала спортсменка.

Снытина уточнила, что многие белорусы пишут ей о потере сил и веры: «Вчера соседа арестовали, тут дочка не вернулась с работы». «Я пишу слова поддержки, то как я чувствую, что мы победим. Даже если сейчас не выходят сотни тысяч на улицы по воскресеньям, все равно работа идет. Сейчас сдаваться не вариант совершенно», — заключила она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина стала героем свежего выпуска на ютьюб-канале «ЧестнОК», где поделилась мнением о том, когда в стране...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Шарендо: Только наша полная победа освободит и Полину, и всех политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by