Капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина верит в падение режима Лукашенко в 2021 году

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина стала героем свежего выпуска на ютьюб-канале «ЧестнОК», где поделилась мнением о том, когда в стране произойдут перемены.





«Мне всегда казалось, что я ничего не смогу изменить, но этим летом я увидела, что тысячи и сотни тысяч белорусов, невероятных, энергичных, умных, добрых тоже хотят что-то изменить в нашей стране. Когда все изменится? В 2021-м. Мы заслужили жить в стране, где не страшно. И мы боремся не один месяц. Это марафон свободы, который проживает каждый белорус. Я могу сказать, что не остановлюсь», — сказала спортсменка.

Снытина уточнила, что многие белорусы пишут ей о потере сил и веры: «Вчера соседа арестовали, тут дочка не вернулась с работы». «Я пишу слова поддержки, то как я чувствую, что мы победим. Даже если сейчас не выходят сотни тысяч на улицы по воскресеньям, все равно работа идет. Сейчас сдаваться не вариант совершенно», — заключила она.