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«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Это видео было
В диспетчерской «Минских тепловых сетей» подробную информацию сообщать отказались и лишь сообщили, что у специалистов есть заявка, с которой они сейчас разбираются.
Мы обратились в «Минские тепловые сети» за комментарием, он будет опубликован при первой возможности.
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«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)
Это видео было снято на улице Слонимской, возле яслей-сада №249, которые сейчас находятся на реконструкции. Судя по сообщениям очевидцев, прорыв произошел на...
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