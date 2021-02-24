ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)

24.02.2021 19:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Это видео было снято на улице Слонимской, возле яслей-сада №249, которые сейчас находятся на реконструкции. Судя по сообщениям очевидцев, прорыв произошел на временном трубопроводе. В телеграм-канале «ЖКХ-23» говорится, что такую красоту местные жители наблюдают уже довольно долго. «В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка», — пишут авторы поста.

В диспетчерской «Минских тепловых сетей» подробную информацию сообщать отказались и лишь сообщили, что у специалистов есть заявка, с которой они сейчас разбираются.

«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)
«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)
«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)
«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)

Мы обратились в «Минские тепловые сети» за комментарием, он будет опубликован при первой возможности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это видео было снято на улице Слонимской, возле яслей-сада №249, которые сейчас находятся на реконструкции. Судя по сообщениям очевидцев, прорыв произошел на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Шарендо: Только наша полная победа освободит и Полину, и всех политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by