«В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка». Красивое коммунальное ЧП попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Это видео было снято на улице Слонимской, возле яслей-сада №249, которые сейчас находятся на реконструкции. Судя по сообщениям очевидцев, прорыв произошел на временном трубопроводе. В телеграм-канале «ЖКХ-23» говорится, что такую красоту местные жители наблюдают уже довольно долго. «В Минске уникальное природное явление — фонтан из кипятка», — пишут авторы поста.

В диспетчерской «Минских тепловых сетей» подробную информацию сообщать отказались и лишь сообщили, что у специалистов есть заявка, с которой они сейчас разбираются.

















Мы обратились в «Минские тепловые сети» за комментарием, он будет опубликован при первой возможности.