Витовт, Ной и Соломон. В Минюсте рассказали, какие имена давали мальчикам белорусы. А вы знаете, что можно давать два имени?









Топ 5 самых популярных имен мальчиков в прошедшем году вошли Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. В Гомельской области в 5-ку вошел Иван, в Бресте – Даниил, в Могилеве – Тимофей. В Минске на свет появились 361 Марков и 337 Романов.





пишет Телеграф, были следующие: Среди редких мужских имен, которые выбрали родители для сыновей,Телеграф, были следующие:





Азарий, Алфей, Амур, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Джастин, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Светомир, Соломон, Тамерлан, Тэйлор, Янис.





Согласно закону, родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, не противоречащее нормам общественной морали. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.