|
Витовт, Ной и Соломон. В Минюсте рассказали, какие имена давали мальчикам белорусы. А вы знаете, что можно давать два имени?
Источник материала: Партизан
Министерство юстиции Беларуси рассказало в своем телеграм-канале о том, какие имена давали жители страны своим новорожденным сыновьям в 2020 году.
Топ 5 самых популярных имен мальчиков в прошедшем году вошли Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. В Гомельской области в 5-ку вошел Иван, в Бресте – Даниил, в Могилеве – Тимофей. В Минске на свет появились 361 Марков и 337 Романов.
Среди редких мужских имен, которые выбрали родители для сыновей,
Азарий, Алфей, Амур, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Джастин, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Светомир, Соломон, Тамерлан, Тэйлор, Янис.
Согласно закону, родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, не противоречащее нормам общественной морали. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витовт, Ной и Соломон. В Минюсте рассказали, какие имена давали мальчикам белорусы. А вы знаете, что можно давать два имени?
Министерство юстиции Беларуси рассказало в своем телеграм-канале о том, какие имена давали жители страны своим новорожденным сыновьям в 2020 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)