Оттепель. Прогноз погоды на 25 февраля

Источник материала: ОНТ

На неделе во многих районах страны установилась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-5 градусов выше климатической нормы. В ближайшие дни оттепель сохранится, но в ночные и утренние часы местами на дорогах и тротуарах будет скользко. Будьте осторожны.

В ближайшие сутки влияние на погоду будет оказывать область повышенного атмосферного давления, по периферии которой поступает теплая воздушная масса с территории Западной Европы. В результате тепло, сыро, туманно, в дневные часы – дожди.

В четверг облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Влажность до 90 процентов. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый. Атмосферное давление будет падать.

В 8 утра температура воздуха составит от +1°C по юго-востоку до +5°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +4°C по Витебской области до +10°C по Брестской и Гродненской областям. К вечеру температура немного понизится – +3°C…+7°C.

В пятницу сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем скажется влияние малоактивного влажного атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди. Большая вероятность тумана, ухудшающего видимость до полукилометра, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью – 0°C…+5°C, днем от +4°C по северу до +12°C в южных районах. В выходные станет на 3-5 градусов прохладнее, но это ненадолго.

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