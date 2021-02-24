История педагога-психолога Галины Кашпур в проекте «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые стараются сделать мир лучше и начинают с себя.

Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запустили новый проект! Его главные героини – те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Уже сегодня вечером – почему так важно давать возможность ошибаться и самому исправлять свои ошибки? О гражданственности и патриотизме, их месте в образовательном процессе. Педагог-психолог столичного лицея №2 Галина Кашпур – с чего начинается Родина. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

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