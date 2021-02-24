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Политолог: еще один Майдан в Украине поставит крест на государстве
Источник материала: ОНТ
Организаторы протеста в Украине анонсировали митинги в ближайшую субботу. Чем вызвана новая вспышка народного недовольства, рассуждают украинские политологи.
ФОТО: rian.com.ua
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Организаторы протеста в Украине анонсировали митинги в ближайшую субботу. Чем вызвана новая вспышка народного недовольства, рассуждают украинские политологи....
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