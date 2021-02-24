|
Работник ночью проник в офис и украл из сейфа крупную сумму денег
Источник материала: ОНТ
Работники угрозыска ГУВД Мингорисполкома вместе с коллегами из Заводского РУВД столицы задержали мужчину, проникшего в офис и укравшего оттуда крупную сумму денег. Об этом
Выяснилось, что 40-летний житель Минска работал в этом офисе кладовщиком. У него были ключи от входной двери. Однажды ночью он зашел в помещение, закрыв камеру видеонаблюдения листом картона. Работник знал, где хранятся ключи от сейфа – взяв их, он украл около 40 тысяч рублей.
Во время беседы с правоохранителями задержанный рассказал, что полученные деньги он потратил на игры в букмекерской конторе, погашение долгов и собственные нужды.
Уточняется, что ранее этот гражданин не привлекался к уголовной ответственности.
Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Милиция Минска»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники угрозыска ГУВД Мингорисполкома вместе с коллегами из Заводского РУВД столицы задержали мужчину, проникшего в офис и укравшего оттуда крупную сумму...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)