﻿ Работники ГАИ нашли на дороге портмоне и вернули его хозяину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники ГАИ нашли на дороге портмоне и вернули его хозяину

24.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Работники ГАИ нашли на дороге портмоне и вернули его хозяину

Работники ОГАИ Заводского РУВД Минска 23 февраля во время несения службы на Партизанском проспекте увидели лежащий на асфальте кошелек. Об этом сообщили в ГАИ.

Подобрав вещь, сотрудники ГАИ обнаружили внутри водительское удостоверение – это и помогло установить личность владельца находки. Вскоре хозяину портмоне позвонили и сообщили, где он может забрать его.

Мужчина поблагодарил правоохранителей, отметив их профессионализм и гражданскую сознательность.

Фото: скриншот видео ГАИ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники ОГАИ Заводского РУВД Минска 23 февраля во время несения службы на Партизанском проспекте увидели лежащий на асфальте кошелек. Об этом сообщили в ГАИ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвоката Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова лишили лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by