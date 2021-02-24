Работники ГАИ нашли на дороге портмоне и вернули его хозяину

Источник материала: ОНТ

Работники ОГАИ Заводского РУВД Минска 23 февраля во время несения службы на Партизанском проспекте увидели лежащий на асфальте кошелек. Об этом сообщили в ГАИ.

Подобрав вещь, сотрудники ГАИ обнаружили внутри водительское удостоверение – это и помогло установить личность владельца находки. Вскоре хозяину портмоне позвонили и сообщили, где он может забрать его.

Мужчина поблагодарил правоохранителей, отметив их профессионализм и гражданскую сознательность.

Фото: скриншот видео ГАИ

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