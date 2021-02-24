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Работники ГАИ нашли на дороге портмоне и вернули его хозяину
Источник материала: ОНТ
Работники ОГАИ Заводского РУВД Минска 23 февраля во время несения службы на Партизанском проспекте увидели лежащий на асфальте кошелек. Об этом
Подобрав вещь, сотрудники ГАИ обнаружили внутри водительское удостоверение – это и помогло установить личность владельца находки. Вскоре хозяину портмоне позвонили и сообщили, где он может забрать его.
Мужчина
Фото: скриншот видео ГАИ
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Работники ОГАИ Заводского РУВД Минска 23 февраля во время несения службы на Партизанском проспекте увидели лежащий на асфальте кошелек. Об этом сообщили в ГАИ....
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