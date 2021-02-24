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Спасатели в Каменецком районе достали из колодца упавшую туда женщину
Источник материала: ОНТ
В Каменецком районе спасатели достали упавшую в колодец женщину. Об этом
Инцидент произошел в деревне Лисовчицы. О случившемся спасатели узнали около половины первого ночи 24 февраля. Звонивший рассказал, что в частном дворе в неиспользуемом колодце с питьевой водой на глубине 3,5 метра находится женщина.
Сотрудники МЧС прибыли на место. Один из спасателей, которого подстраховывал коллега, спустился в колодец по подвешенной лестнице-штурмовке. Вскоре пострадавшую удалось поднять наверх.
Замерзшую женщину доставили в больницу.
Фото: МЧС
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В Каменецком районе спасатели достали упавшую в колодец женщину. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в деревне Лисовчицы. О случившемся спасатели узнали...
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