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Спасатели в Каменецком районе достали из колодца упавшую туда женщину

24.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели в Каменецком районе достали из колодца упавшую туда женщину

В Каменецком районе спасатели достали упавшую в колодец женщину. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в деревне Лисовчицы. О случившемся спасатели узнали около половины первого ночи 24 февраля. Звонивший рассказал, что в частном дворе в неиспользуемом колодце с питьевой водой на глубине 3,5 метра находится женщина.

Сотрудники МЧС прибыли на место. Один из спасателей, которого подстраховывал коллега, спустился в колодец по подвешенной лестнице-штурмовке. Вскоре пострадавшую удалось поднять наверх.

Замерзшую женщину доставили в больницу.


Фото: МЧС


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В Каменецком районе спасатели достали упавшую в колодец женщину. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в деревне Лисовчицы. О случившемся спасатели узнали...
 
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