Гороскоп на 25 февраля. Тельцы справятся с любыми задачами, а у Рыб – финансовые затруднения

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам следовать логике. Под влиянием эмоций вы можете совершить неожиданные поступки. Сегодня вам не избежать финансовых трат.

Тельцы справятся с любыми задачами. Выставляя на первое место свое «Я», не ущемляйте чувства других. Ваши идеи оценят коллеги. Соблюдайте дресс-код.

Звёзды рекомендуют Близнецам проявить внимательность при расчётах. Вашим родным сегодня необходима помощь в домашних делах. Идти с ними на конфликт не лучший вариант.

У Раков сложный день. Вам придётся несколько раз менять свои планы. Разговоры с близким человеком будут утомительными.

Львы смогут вырваться из замкнутого круга рутины. Любые ваши идеи получат продолжение. Открывающиеся возможности станут весьма интересными.

Девам следует обратить внимание на решение профессиональных задач. Многообещающая встреча может оказаться очень полезной. Время, потраченное на планирование отдыха, принесёт положительные эмоции.

Весы сумеют обратить на себя внимание. Это касается романтических знакомств и деловых связей. В сегодняшней повестке возможен конфликт. Не тратьте свою энергию на ссоры.

Разные оттенки эмоций ждут Скорпионов. Ваша интуиция достигнет невиданной высоты. Постарайтесь принимать решения сердцем, а не логикой.

Стрельцы способны выполнить любое задание, где требуется внимание. Не отказывайтесь от деловых встреч. День благоприятен для строительства фундамента под бизнес.

Козерогам следует избегать категоричности в делах и мыслях. Неприятное известие или стечение обстоятельств может стать раздражающим фактором. Сохраняйте спокойствие.

Звёзды советуют Водолеям заняться обустройством собственного дома. Ваше творческое мышление обеспечит креативный подход в самых прозаических вещах.

Ситуация будет держать Рыб в приятном тонусе. Скучать точно не придётся. Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны финансовые затруднения.

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