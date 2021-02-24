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EMERGE возвращается и приглашает стартапы на онлайн-буткемп

24.02.2021 19:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

IT-конференция EMERGE во второй раз подряд пройдет в онлайн-формате: мероприятие состоится 12—14 мая. А уже 1 марта начнется бесплатный онлайн-буткемп EMERGE U: Accepted, в котором могут принять участие стартапы.

Программа буткемпа займет пять дней, и организаторы обещают сделать ее максимально интенсивной и полезной для команд. В рамках курса разработчики узнают, как и когда лучше презентовать свои продукты акселераторам и инвесторам, что тем интересно в 2021 году, как правильно отвечать на вопросы при питче проектов и какие ошибки допускают стартапы.

Среди выступающих будут представители Startup Wise Guys, Rockstart, Startup Blink и люди из других компаний. Полная программа буткемпа доступна по этой ссылке.

К концу мероприятия организаторы конференции изучат поданные заявки от стартапов и отберут десять финалистов, которые получат бесплатный пропуск Startup Pass на EMERGE. Также всем участникам EMERGE U: Accepted предоставят 20-процентную скидку на Startup Pass.

Подать заявку на участие в буткемпе можно по ссылке.

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IT-конференция EMERGE во второй раз подряд пройдет в онлайн-формате: мероприятие состоится 12—14 мая. А уже 1 марта начнется бесплатный онлайн-буткемп EMERGE U: Accepted, в...
 
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