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EMERGE возвращается и приглашает стартапы на онлайн-буткемп
Источник материала: Onliner
IT-конференция
Программа буткемпа займет пять дней, и организаторы обещают сделать ее максимально интенсивной и полезной для команд. В рамках курса разработчики узнают, как и когда лучше презентовать свои продукты акселераторам и инвесторам, что тем интересно в 2021 году, как правильно отвечать на вопросы при питче проектов и какие ошибки допускают стартапы.
Среди выступающих будут представители Startup Wise Guys, Rockstart, Startup Blink и люди из других компаний. Полная программа буткемпа доступна по этой
К концу мероприятия организаторы конференции изучат поданные заявки от стартапов и отберут десять финалистов, которые получат бесплатный пропуск Startup Pass на EMERGE. Также всем участникам EMERGE U: Accepted предоставят 20-процентную скидку на Startup Pass.
Подать заявку на участие в буткемпе можно по
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