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Адвоката Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова лишили лицензии

24.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Адвоката Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова лишили лицензии

  • 24.02.2021, 19:30
Адвоката Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова лишили лицензии
Дмитрий Козлов и Николай Статкевич
Фото: svaboda.org

Владимир Созончук заявил, что не удивлен этому решению.

Сайту Charter97.org стало известно, что сегодня был лишен лицензии адвокат блогера Дмитрия Козлова (Серого кота) и оппозиционного политика Николая Статкевича Владимир Созончук.

— Дисциплинарная комиссия минской городской коллегии адвокатов, то бишь — мои коллеги, рассмотрела направленное против меня дисциплинарное представление. Данное представление родилось на основании письма главы Следственного коммитета Ивана Носкевича, — рассказал нам Владимир Степанович.

Как бы странно не звучало, адвоката лишили лицензии за то, что он отказался подписать подписку о неразглашении в деле блогера Дмитрия Козлова и тем самым «нарушил его право на защиту»:

— Когда решение вступит в силу, я дальше не смогу защищать Дмитрия Козлова и Николая Статкевича.

Владимир Созончук абсолютно не удивлен этим решением и не держит зла на коллег:

— В общем-то, ситуация прогнозируемая, все всё понимают. Сказали, что дойдут до всех, вот и до меня дошли.

Разговор с сайтом Charter97.org Владимир Созончук закончил словами: «Жыве Беларусь!»

Напомним, Николая Статкевича и Дмитрия Козлова арестовали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемыми в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Правозащитники признали обоих политзаключенными.

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Владимир Созончук заявил, что не удивлен этому решению.
 
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