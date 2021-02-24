Источник материала: Хартия'97

Контрразведка СБУ напомнила российским дипломатам, что Крым – это Украина 1 24.02.2021, 19:21

Фотофакт.

Департамент контрразведки СБУ установил билборды со своей символикой и надписью "Крым – это Украина" не только возле посольства РФ в Киеве, но и всех российских консульств в стране. "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина", – отметили в спецслужбе. Читатели из Киева, Львова, Одессы и Харькова прислали "Гордон" фотографии.









































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