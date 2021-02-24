Источник материала: Хартия'97

Украина планирует вернуть Донбасс до 2025 года 5 24.02.2021, 18:40

Правительство Украины утвердило изменения в Стратегии интегрированного управления границами до 2025 года.

В частности, в документ внесли пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах оккупированных Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина, передает «Укринформ» .

Согласно принятому правительством распоряжению о внесении изменений в стратегию, Украина должна быть готова к охране этого участка границы после восстановления контроля над ним.

Документ также устанавливает задачу по модернизации системы охраны границы вне пунктов пропуска. Для этого будет проведена оптимизация структуры подразделений погранслужбы, перераспределение ресурсов, развитие подразделений быстрого реагирования, совершенствование системы наблюдения, в том числе с использованием беспилотников, и другие мероприятия.

Как сообщает издание, ключевой результат стратегии — готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС.

Стратегия интегрированного управления границами Украины до 2025 года была принята 24 июля 2019 года. Она должна согласовываться со Стратегией национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский утвердил в сентябре 2020 года.

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