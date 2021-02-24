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Посмотрите на «слитые» фотографии Xiaomi Mi 11 Lite

24.02.2021 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу Mi 11 Lite — упрощенной версии флагманского Mi 11, который уже вышел в Китае и Европе. «Живые» фото грядущего гаджета появились на Gizchina.


Известно, что девайс будет основываться на процессоре Qualcomm Snapdragon 775. В пару с ним поставят 6 ГБ оперативной памяти, постоянного хранилища якобы окажется либо 64 ГБ, либо 128 ГБ. А еще «слили» объем аккумулятора — 4150 мА·ч. Девайсу также пророчат поддержку 33-ваттной проводной зарядки.

Диагональ экрана, вероятно, составит 6,67 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — Full HD+, частота обновления — до 120 Гц. Основная камера получит модули на 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Называют и ориентировочные цены — от 300 до 350 долларов.

Получается, что единственный заранее неизвестный момент — дата анонса телефона.

 
 
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Известно, что девайс будет основываться на процессоре Qualcomm Snapdragon 775.
 
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