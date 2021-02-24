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На площадях бывшего Лидского мясокомбината планируют производить до 300 тонн колбасы

24.02.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наладить размещение и производство колбасы планируют на бывшем мясокомбинате в Лиде.



Сейчас Гродненский мясокомбинат подготавливает для своих мясных изделий площадку бывшего Лидского мясокомбината, об этом сообщил руководитель Гродненского мясокомбината. По словам генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» Сергея Древича, в Лиде намерены производить и размещать до 300 тонн колбасы.

Лида также интересна как хороший логистический центр. Имея холодильные камеры, можно туда из Гродно отгружать продукцию для хранения, а потом развозить ее по торговым точкам всей области.

ОАО «Лидский мясокомбинат», в котором государству принадлежало 97,78% акций, было признано банкротом и в 2019 года было ликвидировано. «Лидский мясокомбинат» влачил жалкое существование не только в последние годы своего существования. Проблемы начались еще в начале 90-х. В период перестройки советское правительство решило перенести производственные мощности «Лидского мясокомбината», который был введен в эксплуатацию сразу после войны, в деревню Гуды и создать новое мясоперерабатывающее производство. Но развал СССР приостановил все планы. Уже закупленное оборудование привезли на хранение на старый мясокомбинат. Под тяжестью времени оно заржавело, что выявила проверка КГК спустя 20 лет. В 2014 году государство оказало помощь мясокомбинату, однако это не привело к кардинальным изменениям.
 
Теги: Гродно
 
 
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Наладить размещение и производство колбасы планируют на бывшем мясокомбинате в Лиде.
 
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