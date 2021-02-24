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Пиневич рассказал о снабжении больниц и аптек лекарствами и ценах на них
24.02.2021 19:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Одна из главных задач, которая во время пандемии стоит перед медицинской отраслью Беларуси – обеспечить бесперебойное снабжение больниц и аптек лекарственными средствами, заявил на заседании коллегии ведомства министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Он отметил, что лекарственный рынок страны развивается устойчиво и в целом отвечает потребностям лечебно-диагностического процесса.
Министр обратил внимание на расширенный доступ к лечению гепатита С, орфанных заболеваний, расширение таргентной терапии.
"В условиях эпидемии "Фармация" и другие лицензиаты обеспечили бесперебойное снабжение госпитальной и аптечной сети", – подчеркнул Пиневич.
Вместе с тем министр обратил внимание на некоторые проблемы, связанные с сужением регистрационного перечня лекарств, высоким уровнем цен на ряд препаратов.
По его словам, Минздравом уже приняты меры по упрощению процедуры национальной регистрации, разрешению отпуска товара через интернет-площадки, расширению перечня безрецептурных препаратов, аптечного ассортиментного перечня сопутствующих товаров, введению практики разделения рисков.
"Мы готовы к разрешению реализации в неаптечных учреждениях некоторых готовых лекарственных форм и в целом к пересмотру порядка ценообразования на рынке", – отметил министр.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, принявший участие в работе коллегии, подчеркнул, что цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в соседних странах.
"Пандемия COVID-19 очень четко и однозначно показала особую важность наличия в стране собственной развитой фармацевтической промышленности. Именно благодаря отечественному фармпрому удалось избежать неуправляемого ажиотажа на лекарственном рынке, не допустить дефицита наиболее востребованных препаратов", – отметил он.
По словам вице-премьера, цены на лекарства в Беларуси зачастую завышены: наибольшую остроту на рынке создают негосударственные поставщики и аптечные сети, которые исходят исключительно из понятий сверхприбыли. Петришенко поручил привести все отношения в данной сфере к цивилизованным формам работы, отвечающим интересам государства и потребностям населения.
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Министр здравоохранения полагает, что лекарственный рынок в стране развивается устойчиво, а ценообразование пересматривается.
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