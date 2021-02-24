Пиневич рассказал о снабжении больниц и аптек лекарствами и ценах на них

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Одна из главных задач, которая во время пандемии стоит перед медицинской отраслью Беларуси – обеспечить бесперебойное снабжение больниц и аптек лекарственными средствами, заявил на заседании коллегии ведомства министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что лекарственный рынок страны развивается устойчиво и в целом отвечает потребностям лечебно-диагностического процесса.

Министр обратил внимание на расширенный доступ к лечению гепатита С, орфанных заболеваний, расширение таргентной терапии.

"В условиях эпидемии "Фармация" и другие лицензиаты обеспечили бесперебойное снабжение госпитальной и аптечной сети", – подчеркнул Пиневич.

Вместе с тем министр обратил внимание на некоторые проблемы, связанные с сужением регистрационного перечня лекарств, высоким уровнем цен на ряд препаратов.

По его словам, Минздравом уже приняты меры по упрощению процедуры национальной регистрации, разрешению отпуска товара через интернет-площадки, расширению перечня безрецептурных препаратов, аптечного ассортиментного перечня сопутствующих товаров, введению практики разделения рисков.

"Мы готовы к разрешению реализации в неаптечных учреждениях некоторых готовых лекарственных форм и в целом к пересмотру порядка ценообразования на рынке", – отметил министр.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, принявший участие в работе коллегии, подчеркнул, что цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в соседних странах.

"Пандемия COVID-19 очень четко и однозначно показала особую важность наличия в стране собственной развитой фармацевтической промышленности. Именно благодаря отечественному фармпрому удалось избежать неуправляемого ажиотажа на лекарственном рынке, не допустить дефицита наиболее востребованных препаратов", – отметил он.

По словам вице-премьера, цены на лекарства в Беларуси зачастую завышены: наибольшую остроту на рынке создают негосударственные поставщики и аптечные сети, которые исходят исключительно из понятий сверхприбыли. Петришенко поручил привести все отношения в данной сфере к цивилизованным формам работы, отвечающим интересам государства и потребностям населения.

Читайте также: