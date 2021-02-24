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Минздрав намерен упростить процедуру госрегистрации лекарств и расширить перечень безрецептурных препаратов

24.02.2021 20:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство здравоохранения намерено упростить процедуру национальной регистрации лекарственных средств, расширить перечень безрецептурных препаратов и ассортимент аптек. Об этом, по информации пресс-службы Минздрава, сообщил глава ведомства Дмитрий Пиневич на коллегии министерства по итогам 2020 года, которая прошла в формате видеоконференции 24 февраля.

Минздрав намерен упростить процедуру госрегистрации лекарств и расширить перечень безрецептурных препаратов

«Мы готовы к разрешению реализации в неаптечных учреждениях некоторых готовых лекарственных форм и в целом к пересмотру порядка ценообразования на рынке», — заявил также глава Минздрава.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в соседних странах. «Пандемия COVID-19 очень четко и однозначно показала особую важность наличия в стране собственной развитой фармацевтической промышленности. Именно благодаря отечественному фармпрому удалось избежать неуправляемого ажиотажа на лекарственном рынке, не допустить дефицита наиболее востребованных препаратов», — сказал чиновник.

По мнению Петришенко, проблему высоких цен на некоторые препараты по-прежнему создают главным образом негосударственные поставщики и аптечные сети, которые «исходят исключительно из понятий сверхприбыли». Среди других проблем он назвал сокращение доли зарегистрированных лекпрепаратов на внутреннем рынке и недостаточную эффективность отечественных фармпроизводителей. «Нет прорывных инвестиционных проектов, портфеля новых маржинальных препаратов, с которыми можно выходить на внешние рынки», — считает он.

 
 
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Министерство здравоохранения намерено упростить процедуру национальной регистрации лекарственных средств, расширить перечень безрецептурных препаратов и...
 
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