Белорусский рэпер Серега украл детей у бывшей жены и ставит их на гречку? Разбираемся в скандале

Источник материала: Tut.by

Конфликт между рэпером Серегой и его бывшей женой и матерью двух сыновей, Марка и Платона, разгорелся еще год назад. Тогда танцовщица Полина Ололо заявила, что Серега встретил сыновей после тренировки и увез с собой в Харьков, не предупредив ее (сама Полина проживает в Киеве, — Прим. редакции). Впоследствии женщина сказала, что дети уже за границей.

Артист сказал бывшей супруге, что «парням нужна физическая и моральная закалка» (детям 9 и 10 лет, — Прим. редакции), и он забрал их на воспитание, т.к. имеет на это те же права, что и мать. При этом Серега заверил, что женщина сможет на постоянной основе встречаться с сыновьями и разговаривать с ними по телефону.

Но, по словам Полины, эти договоренности соблюдались лишь поначалу — через некоторое время артист перестал выходить на связь, а номера сыновей стали недоступны.

К слову, артист уверяет, что это ложь, и мать может каждый день разговаривать с Платоном и Марком. Но в некоторых интервью и комментариях сам опровергает свои слова, рассказывая о том, что сыновья телефонами не пользуются:

— Дети сами по будильнику встают, готовят себе завтрак, застилают постель. У них вещи сложены, как в бутике. А потом говорят: «Папа, ты дома? Мы тебе тоже завтрак приготовили. Ты не против?». Уходят и за собой ключом дверь закрывают. Учителя не нахвалятся. Психологи говорят: «Да вообще супердети». Тренируются, как олимпийцы — пять раз в неделю. Дневной сон. Гаджетами не пользуются. Хотят, просят: «Дай хотя бы 30 минут поиграть». Но мы садимся и разговариваем, почему это плохо. Гаджеты забрал — зрение лучше стало, поведение — тоже… Каким будет мир, я не знаю, но ребята должны быть готовы его встретить. Моя задача — оставить их максимально сильными.

Полина Ололо не разделяет принципов воспитания Сереги и делится своими опасениями за психику сыновей. Женщина заявила журналистам, что во время совместной жизни рэпер не раз поднимал на нее руку, а также утверждает, что с детьми он очень суров: за провинность может поставить их на гречку. Кроме того, она отметила изменения в поведении детей: «Когда я последний раз виделась с Платоном, меня поразили его слова. Он сказал мне: „Мама, ты не обеспеченная, как ты будешь нас содержать“. И всё про деньги, деньги, деньги… Я не верила своим ушам».

Договориться по-хорошему не вышло и начались судебные тяжбы. В итоге Полина проиграла суд, который постановил, что сыновья останутся жить с отцом. Кроме того, адвокат артиста отметила, что в рамках судебных заседаний Полина Ололо не смогла подтвердить ни одного своего обвинения в адрес бывшего мужа.



Сама же Полина уверена в предвзятости судьи и в том, что суд отстаивал только интересы известного артиста.

— Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью, — эмоционально отреагировала женщина. — Гражданин Беларуси продолжает врать украинскому суду, детям, да и себе тоже. Приложенные документы и доказательства с моей стороны суд, уже традиционно, не принимает во внимание, просто откровенно издеваясь надо мной.

Меня вывели из зала суда, когда я расплакалась из-за лжи Пархоменко. Весь суд — это 4 часа рафинированного ада для меня.

В ответ рэпер заявил, что будет судиться с экс-супругой, а также телеканалом «1+1», которому она дала интервью, за клевету. Об этом сообщила адвокат рэпера Ирина Тимошик.

— Сергей Пархоменко подал иск в суд об опровержении неправдивой информации, защите чести и достоинства. В настоящий момент иск находится на стадии открытия производства, — говорит адвокат музыканта. — Такие заявления, как «похищение детей», «жестокое обращение с детьми», «незаконный вывоз детей за границу» — это недостоверная информация. Мы действуем исключительно в рамках правового поля и выяснять отношения в СМИ мой клиент не хотел изначально. Выезд детей за границу с отцом был на основании нотариально заверенного разрешения, подписанного Полиной Ололо (Лола). Как на момент выезда детей за пределы страны, так и на сегодняшний день нет никакого судебного решения об отмене этого разрешения, либо о признании его недействительным.

А вот что написал об этой ситуации сам Серега:

— В Украине нет института защиты репутации, это общеизвестно. Однако все бывает в первый раз. Я верю в справедливость, верю в то, что сила в правде. Я предупреждал вас год назад, когда вы решили хайпануть на мне и моих детях: руки прочь от моей семьи!

Однако ради рейтингов и цифр вы готовы на всё, даже рушить детские судьбы. Вы прекрасно знали, на что шли, опубликовывая заведомо недостоверную информацию обо мне и моей семье. Вы знали меня лично много лет. Вы улыбались мне и пожимали руки.

Однако ваш бог — это рейтинг, и ему вы решили принести в жертву близких мне людей. Вы знали, что у меня на руках смертельно больной отец и дети, которых мне пришлось защищать.

Вы знали, что у меня и на тот момент, и сейчас, и на протяжении всего этого времени, были все правовые основания быть тем, кто я есть — отцом, со всей ответственностью воспитывающим своих детей, отцом детей, которые носят мою фамилию, отцом детей, которые имеют право на свое собственное мнение и на свою личную жизнь.

Однако мы и подобные нам — для вас лишь очередные дрова в топке хайпа. Теперь же пришло время и вам ответить передо мной и моей семьей в правовом поле. Я знаю, что шансов у меня немного. Но у людей, которые подобно мне и моей семье могут попасть под ваши жернова, их будет еще меньше. И я подаю этот иск ради тех, кто не сможет стоять против вас так же, как стоял и стою сейчас я. А что до этих миллионов — так они не для меня. Я заранее отказываюсь брать в руки эти позорные деньги. Если я докажу свою правду в суде, вы заплатите не мне. В городах Украины полно детдомов. И вся сумма будет справедливо распределена между ними.