|
Евгений Ливянт: частные школы в Беларуси могут уйти в «катакомбы»
Источник материала: Партизан
«Около двух недель назад в наш гродненский филиал без предупреждения пришли сразу шесть человек, — рассказывает Еврорадио руководитель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.
— Это были сотрудники районного, городского и областного управлений образования. В течение целого рабочего дня они задавали вопросы; спрашивали, как проходит кадровая, организационная, идеологическая работы. В основном их интересовала документация. Мне никто не сообщил о том, чтобы они посетили хоть один урок. Аналогичная ситуация была и в Минске».
Подобные случаи описывают директора и работники сразу нескольких частных школ в Беларуси,
«Других проблем нет»: к частникам приходят, а учебники — дурацкие
Евгений Ливянт рассказывает, что в декабре 2020 года он получил документ, в котором говорилось о том, что на основании решения Национальной комиссии по правам ребёнка управлениям образования необходимо провести мониторинг всего, что происходит в частных школах.
«Раньше, когда речь шла о действительно серьёзных случаях в системе образования, мы об этой комиссии ничего не слышали. Что-то я не помню, чтобы эта мифическая комиссия по правам ребёнка защищала белорусских школьников от диких учебных программ, дурацких учебников. Комиссию не интересует, что конкурс в педагогические вузы стал чуть ли не отрицательным, что престиж учительской профессии просто отсутствует. Его нет. А вот проблемы двух с половиной тысяч из миллиона учащихся в Беларуси, чьи родители самостоятельно решают проблемы со школой, эту комиссию обеспокоили. Ну сумасшедшие мамы и папы решили: «Пусть мучаются наши дети в частных школах», а комиссия по правам ребёнка говорит: «Нет, надо их защитить». Просто потрясающая история!»
Ливянт обращает внимание на то, что прийти проверять учебное заведение от нечего делать нельзя. Проверка — это процедура, которая должна происходить согласно регламенту, после чего должны быть сделаны выводы. Но теперь проверку назвали мониторингом, о результатах которого частникам могут даже не сообщить.
«Других проблем нет, — возмущается специалист. — Министерство образования завалило всё, что только можно было завалить, и решило заняться частными школами. И Россия, и Польша, и Украина — все соседние страны, кроме нас, запустили программу по дистанционному обучению, чтобы помочь людям во время пандемии. Наши — только с 10 января 2021 года, и теперь ею никто не пользуется. К ней много вопросов, если бы третьекурсник какой-нибудь IT-специальности сделал бы такую работу, боюсь, что его вообще бы отчислили. Это стыдно показывать. В январе должен был заработать детский технопарк наподобие российского «Сириуса». Фантастический шикарный проект рядом с корпусом-кораблём БНТУ. По итогу собрали чуть ли не случайных школьников, сделали и поставили баннер в одном из вузов, сфотографировали, объявили: «О, у нас открылся технопарк».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)